Urteil im Verleumdungsprozess gegen Regisseur Polanski

Der französisch-polnische Filmemacher Roman Polanski hat einen Verleumdungsprozess in Paris gewonnen. Die britische Schauspielerin Charlotte Lewis hatte gegen ihn geklagt, weil dieser in einem Interview von ihr erhobene Vergewaltigungsvorwürfe als Lüge bezeichnet hatte. Das Pariser Strafgericht sprach den 90-Jährigen nun von Lewis' Verleumdungsvorwurf frei.

Bei der Urteilsverkündung war der Oscar-Preisträger ("Der Pianist") nicht anwesend. Die 56-jährige Lewis hingegen zeigte sich am Dienstag den Tränen nahe. Sie sagte, sie habe einen langen Kampf verloren.

Polanski: Vorwürfe des sexuellen Übergriffs "abscheuliche Lüge"

Lewis hatte gegen Polanski geklagt, der in einem Interview mit der Wochenzeitschrift "Paris Match" ihre Vorwürfe des sexuellen Übergriffs als "abscheuliche Lüge" abgewiesen hatte. Der Filmemacher sagte in dem 2019 veröffentlichten Gespräch:

Der Regisseur verwies in dem Interview auf Aussagen der Darstellerin in einem englischen Magazin, in dem sie gesagt habe, dass sie von ihm fasziniert gewesen sei und seine Geliebte werden wollte. Sie habe ihn wahrscheinlich mehr begehrt als er es wollte.