Tarzan-Schauspieler Ron Ely im Alter von 86 Jahren gestorben

Der "Tarzan"-Darsteller Ron Ely ist nach Angaben seiner Familie im Alter von 86 Jahren gestorben. "Die Welt hat einen der größten Männer verloren, den sie je gekannt hat", erklärte seine Tochter Kirsten Ely in den Onlinenetzwerken. Demnach starb der US-Schauspieler bereits am 29. September in Santa Barbara im US-Bundesstaat Kalifornien.

Serie, Filme und Detektivromane

Ely interpretierte die Titelrolle in der Serie "Tarzan" aus den 1960er Jahren als aktualisierte Version des von Liane zu Liane schwingenden Dschungelhelden. Er spielte ihn als Mann, der in der modernen Welt ausgebildet wurde und in den Dschungel zurückkehrte, wo er aufgewachsen war. Medienberichten zufolge führte Ely seine Stunts selbst aus - was Verletzungen zur Folge gehabt haben soll, darunter auch einen Löwenbiss.