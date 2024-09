Royals auf neuen Wegen: Emotionale Einblicke von Kate

Öffentliche Liebesbekundungen der britischen Royals ? Was früher undenkbar war, ist inzwischen Realität: Die Prinzessin von Wales teilt in einem persönlichen Video in den Sozialen Netzwerken mit, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe und zeigt sich nahbar mit ihrer Familie. Sie erzählt, wie ihre Krebserkrankung ihr Leben aus den Fugen gerissen habe. Zuvor galt für die Königsfamilie die Haltung der verstorbenen Königin Elizabeth II.: "niemals beschweren, niemals erklären".