Russell Brand: Schauspieler wegen Vergewaltigung angeklagt

Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand ist in Großbritannien wegen des Verdachts der Vergewaltigung, Belästigung und Nötigung angeklagt worden. Dem 49-Jährigen werden vier Taten vorgeworfen. Betroffen sind vier Frauen, wie die Polizei mitteilte. Sie würden von "speziell geschulten Beamten betreut".

Laut Polizei geht es um eine mutmaßliche Vergewaltigung und weitere sexuelle Übergriffe, die sich zwischen 1999 und 2005 in London und der englischen Küstenstadt Bournemouth ereignet haben sollen.

Brand soll am 2. Mai vor Gericht erscheinen

Erhoben worden waren die Vorwürfe gegen den Ex-Mann von Popsängerin Katy Perry (40) im Jahr 2023, Brand hatte sie zurückgewiesen. Die Polizei hatte die Ermittlungen im Zuge von Medienberichten aufgenommen. Die Strafverfolgungsbehörde autorisierte nun die Anklage. Brand soll am 2. Mai in London erstmals vor Gericht erscheinen, kündigte die Staatsanwaltschaft an.