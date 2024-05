"The Fall Guy": Ryan Gosling und Emily Blunt im Interview

Ryan Gosling und Emily Blunt sprechen im ZDF-Interview über Stunts, Liebe am Set und den "Barbenheimer"-Hype. Beide sind im Film "The Fall Guy" über Stuntman Colt Seavers zu sehen.

Von Püppchen “Ken“ zum Actionhelden: Ryan Gosling ist “The Fall Guy“. Gemeinsam mit Schauspielerin Emily Blunt ist der Hollywood-Star in den Kinos zu sehen. 30.04.2024 | 2:07 min

Man merkt gleich, dass sie sich bestens verstehen. Ryan Gosling und Emily Blunt machen die Interviews in Berlin zu ihrem neuen Film "The Fall Guy" zusammen. Und eines wird auch gleich klar: Ryan Gosling hat es ein bisschen schwer, zu Wort zu kommen, so schnell und schlagfertig antwortet Emily Blunt auf fast jede Frage für beide mit. Und es wird viel gelacht.

Das "Barbenheimer"-Phänomen

Die beiden verbindet eine ganz besondere Erfahrung. Sie waren Teil des sogenannten "Barbenheimer"-Phänomens, das auf Social Media viral ging. " Barbie ", in dem Ryan Gosling "Ken" spielte, und " Oppenheimer " mit Emily Blunt in der Rolle der "Kitty Oppenheimer", räumten an der Kinokasse ordentlich ab. Und die Filme machten auch bei den Oscars Furore, vor allem "Oppenheimer" mit sieben Auszeichnungen und "Barbie" mit einem singenden und tanzenden Gosling. Die beiden erlebten also gemeinsam einen Kino-Hype, den es so schon lange nicht mehr gab.

Wir hatten keine Ahnung, dass unsere Filme mit 'Barbenheimer' so etwas wie einen Doppelnamen bekommen würden. Emily Blunt, Schauspielerin

Emily Blunt... Quelle: dpa … ist eine britisch-US-amerikanische Schauspielerin. Ihren ersten internationalen Erfolg feierte sie 2005 und bekam für ihre Leistung in dem Fernsehfilm "Gideon´s Daughter“ einen Golden Globe. 2006 folgte der internationale Durchbruch durch ihre Nebenrolle in "Der Teufel trägt Prada“ an der Seite von Anne Hathaway und Meryl Streep.

2023 spielte Emily Blunt (41) im siebenfach oscarprämierten Film "Oppenheimer" mit. Emily Blunt ist mit dem Regisseur John Krasinski seit 2010 verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter.

Emily Blunt erklärt: "Als wir uns am Set von 'The Fall Guy' trafen, sagte ich: 'Ich habe gerade einen Film namens 'Oppenheimer' gedreht.' Und Ryan sagte zu mir: 'Ich habe gerade an einem Film namens 'Barbie' mitgearbeitet'. Und auf einmal waren wir irgendwie untrennbar miteinander verbunden und gleichzeitig traten wir gegeneinander an mit diesen Filmen." Und dann fügt sie lachend dazu: "Aber so mögen wir das!" "Ja, so mögen wir das!", bestätigt Gosling.

Sieben Preise für Oppenheimer, inklusive "bester Film". Deutsche Künstler gehen leer aus, auch wenn ein deutschsprachiger Film siegt. Die Gewinner der Oscars 2024 auf einen Blick. 11.03.2024 | 1:47 min

Ein Ryan für alle Fälle

In "The Fall Guy" spielen sie jetzt ein Ex-Liebespaar, das am Ende doch nicht voneinander lassen kann. Gosling gibt gewohnt selbstironisch den Stuntman Colt Seavers, eine Figur, die manche noch aus der Kultserie "Ein Colt für alle Fälle" mit Lee Majors aus den 1980er Jahren kennen dürften. Die neue Story: Colt arbeitet mit seiner großen Liebe, Kamerafrau Jody, gespielt von Blunt, an einem Actionfilm zusammen.

Nach einem schweren Unfall am Set zieht er sich aber erst einmal zurück und meldet sich ein ganzes Jahr lang nicht mehr bei seiner Jody. Was sie, die mittlerweile Regisseurin ist und ihren ersten großen Film dreht, bei Colts Rückkehr dazu treibt, ihn immer und immer wieder brennend an einen Stein knallen zu lassen. Liebe am Set kann so schmerzhaft sein!

Ryan Gosling... Quelle: AP … ist ein kanadischer Schauspieler, der für viele Filmkritiker als einer der interessantesten Schauspieler unserer Zeit gilt. Bekannt geworden ist er durch Filme wie "Barbie“, "La La Land“, "The Place Beyond the Pines“ und "Gangster Squad“. Sein Privatleben hält Gosling weitesgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsam mit Schauspielkollegin Eva Mendes, mit der er auch "The Place Beyond the Pines“ drehte, hat er zwei Töchter. Er habe eine klare Priorität im Leben - und die liege auf seiner Frau Eva Mendes und den beiden gemeinsamen Töchtern, erklärte Gosling 2024 dem Magazin "Men's Health“.



Liebe in Hollywood: Warum es so oft funkt

Tatsächlich haben ja schon viele Ehen und Beziehungen in Hollywood an einem Filmset begonnen. Auch Ryan Gosling lernte zum Beispiel seine Frau, Schauspielerin Eva Mendes, bei der Arbeit an dem Film "The Place Beyond The Pines" kennen.

Gefragt, was denn die Romantik eines Filmsets ausmache, antwortet Emily Blunt: "Es ist einfach ein magischer Ort. Man arbeitet auf engstem Raum zusammen, manchmal an Dingen, die auf den ersten Blick unmöglich scheinen, die man dann aber zusammen erschafft. Das ist tatsächlich mit keinem anderen Erlebnis zu vergleichen."

Hollywood-Star Ryan Gosling muss sich zusammenreißen, um seine Höhenangst zu überwinden. 12.02.2024 | 0:28 min

Ryan Gosling: Kampf gegen Höhenangst

Um die Magie des Filmemachens und ganz besonders um die meist unbesungenen Helden des Actiongenres, Stuntmen, geht es auch in "The Fall Guy". Ryan Gosling gibt zu, an Höhenangst zu leiden und habe sich dieser Angst für den Dreh stellen müssen.

Zum Beispiel sei er als Colt Seavers aus einem 12-stöckigen Gebäude gefallen. Aber er sei auch sehr dankbar, dass er die gefährlichsten Stunts den Profis überlassen konnte, wie schon seine ganze Karriere lang: "Es war sehr aufregend zu beobachten, was diese Stuntleute am Set alles leisten." Zum Abschluss die Frage, ob seine Töchter ihn als Ken oder als coolen Stuntman Colt besser fänden, antwortet Ryan Gosling ganz trocken:

'Barbie' haben sie (seine Töchter, Anm. d. Red.) gar nicht gesehen. Ryan Gosling, Schauspieler

Und Emily Blunt fügt dazu: "Unsere Kinder wollen ihre Eltern gar nicht in Kinofilmen angucken. Das ist leider so. Aber meine Kinder lieben Ken!"