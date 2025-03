"Sex and the City" beeindruckt Frauen weltweit

Dass die vier Hauptdarstellerinnen hinter den Kulissen keineswegs die besten Freundinnen waren, wie Kim Cattrall in einem Fernsehinterview behauptete, dazu schweigt Sarah Jessica Parker. Die Fans stört das wenig. Sie pilgern bis heute zu den "Sex and the City"- Schauplätzen in New York.

Sarah Jessica Parker war schon Kinderstar

Selbstverständlich hat Parker auch andere Rollen gespielt - am Theater, im Film und im Fernsehen , vor und nach "Sex and the City". Schon als Achtjährige stand sie für den Fernsehfilm "The Little Match Girl" vor der Kamera, danach unter anderem für den Hollywood-Film "Der Club der Teufelinnen" und immer wieder spielte sie auch am New Yorker Broadway.

Glücklich mit Matthew Broderick und den drei Kindern

Sarah Jessica Parker and Matthew Broderick walk the red carpet for the inauguration of the 42nd edition of Turin Film Festival, in Turin, Italy - Friday, Nov. 22, 2024. (Matteo Secci/LaPresse via AP); ITALY OUT; MANDATORY CREDIT

Quelle: AP