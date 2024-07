Ralf Schumacher: Coming-Out auf Instagram?

Der Instagram-Post des ehemaligen Rennfahrers erreichte in kurzer Zeit Hunderttausende.

Der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher hat sich mit einem Instagram-Post am Sonntagabend geoutet. Der Post zeigt ihn vor romantischer Kulisse Arm in Arm mit einem Mann. Dazu schreibt der 49-Jährige am Sonntagabend: