Hollywood vs. Trump - Widerstand gegen seine Dekrete

Donald Trump hat in seinen ersten beiden Wochen als US-Präsident einige Dekrete erlassen. Doch die kommen bei zahlreichen Hollywoodstars gar nicht gut an. Sie äußern Kritik.

Stars vs. Trump - es regt sich Widerstand

Kritik an Dekreten

Stars wie Lady Gaga kritisieren Donald Trumps Praktiken auf offener Bühne Quelle: dpa

Zwei Wochen ist der neue US-Präsident Donald Trump im Amt und bei der ersten großen Gala mit den größten Stars der Musikbranche hagelt es Seitenhiebe. Denn bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles wandten sich Größen wie Trevor Noah, Lady Gaga, Alicia Keys und Shakira gegen "The Donald". In den Tagen zuvor hatte sich der Präsident mit Selena Gomez angelegt.

Nach Trumps Dekreten: Hollywood in Aufruhr

Schon die Ereignisse in den Stunden vor der glamourösen Verleihung sollten die Gäste in die passende Stimmung versetzen. Denn in Downtown L.A. besetzten Demonstranten Straßen und sogar einen Teil eines Freeways. Wie die "Los Angeles Times" berichtet, habe es sich um Proteste gegen Trumps Migrationspolitik gehandelt. Die Protestierenden hätten sich teilweise in mexikanische und salvadorianische Flaggen gehüllt. Laut "Variety" habe es Bedenken gegeben, dass es nicht alle VIPs rechtzeitig zu den Grammys schaffen könnten.

Letztlich waren fast alle Plätze in der Crypto.com-Arena besetzt, als Moderator Trevor Noah die Gäste begrüßte. Der langjährige Host der "Daily Show" und gebürtige Südafrikaner scherzte, dass er den Abend genießen werde, "weil dies könnte das letzte Mal sein, dass ich etwas in diesem Land moderiere".

Lady Gaga pro Transpersonen

Als bestes Pop-Duo wurden Lady Gaga und Bruno Mars für ihre Performance von "Die with a smile" ausgezeichnet. Auf der Bühne dankte die Sängerin ihrem Gesangspartner, ihrem Verlobten Michael Polansky, bevor sie sich ans Publikum wandte.

Ich möchte heute Abend festhalten, dass Transpersonen nicht unsichtbar sind. Transpersonen haben Liebe verdient. „ Lady Gaga

Musik sei Liebe, so Gaga unter aufbrandendem Applaus und Standing Ovations. Ihre Äußerungen kommen, nachdem Donald Trump vom ersten Amtstag an Transgender in den Fokus genommen hat. Demnach will er Transpersonen aus dem Militär verbannen und sämtliche Staatsmittel für Geschlechtsangleichung von Kindern und Jugendlichen streichen. Es gebe nur zwei Geschlechter und diese seien nicht veränderbar.

Alicia Keys: "Nicht die Zeit, um Diversität der Stimmen abzuschalten"

Sängerin und Musikproduzentin Alicia Keys wurde mit dem Dr. Dre Global Impact Award ausgezeichnet. In ihrer Rede erklärte sie: "Dies ist nicht die Zeit, um die Diversität der Stimmen abzuschalten. Wir sehen auf dieser Bühne talentierte, hart arbeitende Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Meinungen und es verändert das Spiel."

DEI ist keine Bedrohung, es ist ein Geschenk. „ Alicia Keys

DEI ist die Abkürzung für "Diversion, Equity and Inclusion". Trump hatte am zweiten Tag seiner Amtszeit per Dekret die Streichung von DEI-Programmen im Staatswesen erlassen.

Shakira zu Migranten in den USA: Werde mit euch kämpfen

Aber nicht nur gegenüber Diversität und Inklusion zeigt sich Trump unnachgiebig. Er hatte im Wahlkampf einen harten Kurs in der Asylpolitik angekündigt und diesen in den ersten beiden Wochen mit Massenausweisungen eingeschlagen. Die kolumbianische Sängerin Shakira gewann für ihr Album "Las mujeres ya no lloran" den Grammy.

Ich möchte diesen Preis meinen immigrierten Brüdern und Schwestern in diesem Land widmen. Ihr werdet geliebt. Ihr seid es wert. Und ich werde immer mit euch kämpfen. „ Shakira

Selena Gomez weint - Trump antwortet mit Müttern ermordeter Kinder

Wie gespalten die US-Gesellschaft in punkto Migration ist, zeigte zuletzt schon die Auseinandersetzung von Sängerin Selena Gomez und Donald Trump. Gomez hat mexikanische Wurzeln und veröffentlichte vor knapp einer Woche ein Video auf Instagram, in dem sie über die Abschiebung illegal eingewanderter Menschen spricht. Von Emotionen überwältigt, strömen Tränen über das Gesicht der 32-Jährigen. Mit Tränen erstickter Stimme sagt sie: "Ich wollte nur sagen, dass es mir Leid tut. Meine Leute werden attackiert. Die Kinder, sie verstehen es nicht."

Ich wünschte, ich könnte etwas tun, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich würde alles versuchen, das verspreche ich. „ Selena Gomez

Daraufhin wurde Gomez von Trump-Unterstützern harsch angegangen. Sie löschte das Video. Doch das Weiße Haus reagierte auf ihren Clip mit einem eigenen Video. Darin sprachen drei Frauen, deren Töchter angeblich von illegalen Migranten ermordet wurden.

Eine Mutter zog Gomez' Glaubwürdigkeit in Zweifel, weil "sie eine Schauspielerin ist". Eine andere fragte: "Was ist mit unseren Kindern, die brutal ermordet, vergewaltigt und zu Tode geprügelt wurden von diesen illegalen Migranten?"

In Trumps erster Amtszeit äußerten Hollywoodstars häufiger Kritik an seinen Methoden und Praktiken. In der gerade angelaufenen Awards Season könnten die VIPs wieder lauter werden.