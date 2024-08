Taylor Swift beendet Eras-Tour in Europa

Swift veröffentlichte in der Nacht zudem ein Musikvideo zum Lied "I Can Do It With A Broken Heart", das Einblicke in die Konzertreihe zeigt. Manche Fans hatten gehofft, sie würde eine neue Version ihres Albums "Reputation" von 2017 ankündigen. Es ist eines der letzten Alben, bei denen Swift nicht über die kompletten Rechte verfügt.