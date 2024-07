Taylor Swift begeistert 74.000 Fans in München

Die US-amerikanische Popsängerin Taylor Swift performte am Samstag in München.

Sie sei begeistert, dass 74.000 Menschen gekommen seien, um ihr Konzert zu erleben, sagte Taylor - dann auf Englisch. "Danke, dass ihr mit uns abhängt!" Einen besonderen Gruß schickte die 34-Jährige zum Olympiaberg, einem nahegelegenen Hügel, auf dem sich bei großen Konzerten im Olympiastadion viele Leute versammeln, um die Musik zu hören und mit etwas Glück auch einen Blick auf die Bühne zu erhaschen, wenn auch nur im Miniaturformat. So voll wie bei Taylor Swift ist es dort aber selten.

Gestern Abend war es so weit: Superstar Taylor Swift hat ihr erstes von insgesamt drei Konzerten in Gelsenkirchen gegeben. Ganze dreieinhalb Stunden lang begeisterte sie die rund 60.000 Fans mit ihrer Musik.

Auch Claudia Roth unter den Swifties

Die Kulturstaatsministerin als Swiftie: Claudia Roth (69) ist in München beim Taylor-Swift-Konzert gewesen und schwärmt. Das Eras-Tour-Konzert sei "geballte Power und Leidenschaft" gewesen, schrieb Roth (Grüne) bei Instagram. "Es war toll zu erleben, wie alle aufeinander achten und sich sicher fühlen können." Roth bedankte sich auch für die schönen Freundschaftsarmbänder: "Ich bin definitiv in meiner Swiftie Era angekommen".

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

31 Grad: Einige Fans kollabierten

Swift spielte die Songs, mit denen sie auch schon auf den vorherigen Stationen ihrer "Eras"-Tour die Fans mitgerissen hatte, zu jedem Album der vergangenen Jahre immer eine Auswahl. Das Münchner Publikum dankte es ihr immer wieder mit einer Mischung aus Jubel und Kreischen, dass die Ohren dröhnten. Zu ruhigeren Songs erstrahlten im Rund des Stadions überall gelbe und orange Luftballons, mit dem Taschenlampenlicht der Handys beleuchtet. Zwischendurch gab es kurze Pausen, in denen sich die US-Sängerin umzog.

So feiern diese Swifties ohne Ticket in Gelsenkirchen.

Das Konzert war ein Wechselbad der Gefühle - und der Temperaturen. Um 17 Uhr habe die Temperatur in München bei 31,9 Grad Celsius gelegen, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. Einige Menschen kollabierten, eine Zahl konnte die Polizei nicht nennen. Zum Schutz vor der Sonne habe der Konzertveranstalter auch Tausende Rettungsdecken und "Unmengen an Wasser" an die Fans verteilt.