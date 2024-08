Terror-Gefahr: Taylor-Swift-Konzerte in Wien abgesagt

Nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Österreich sind die Konzerte der US-Sängerin Taylor Swift diese Woche in Wien abgesagt worden. "Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit abzusagen", so der Veranstalter. Alle Tickets würden automatisch innerhalb der nächsten zehn Tage rückvergütet.