"Rammstein" auf Tour: Was nach dem Lindemann-Skandal bleibt

Vorwürfe gegen Lindemann: Machtgefälle zwischen Fan und Star

Der frühere Viva-Moderator und Kenner der Branche Markus Kavka kommt in dem ARD-Bericht ebenfalls zu Wort. Er prangert die Musikbranche als "steinzeitlich" an. "Es sind ja nicht nur die Individuen, die dafür sorgen, dass das Ganze unter Verschluss bleibt, sondern es ist das ganze System, das einfach überhaupt nicht zulässt, dass man den Leuten, die sich was zuschulden haben kommen lassen, an den Karren fährt", so Kavka in dem Artikel.