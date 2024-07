R.P.S. Lanrue: Mitbegründer von Ton Steine Scherben ist tot

Der als R.P.S. Lanrue bekannte Musiker Ralph Peter Steitz ist tot. Der Mitbegründer der Polit-Rockband Ton Steine Scherben starb am Sonntag in Berlin im Kreis der Familie im Alter von 74 Jahren, wie seine Frau der Deutschen Presse-Agentur in Berlin bestätigte. Zuvor hatte "Die Tageszeitung" berichtet.