Mit dem Trabi auf Charity-Tour durch die USA

Sein Trabi in Champagnerbeige ist per Schiff schon in den USA angekommen, Ende Juni setzt sich Jan-Erik Nord dort wieder ans Steuer. Vor ihm liegen mehr als 6.000 Kilometer quer durch die USA , die er mit dem Kult-Zweitakter "Made in Zwickau" absolvieren will. Der 601 - das meistverkaufte Modell vom Typ Trabant - feiert dieses Jahr sein 60. Jubiläum und so hat Nord seine Mission "Route 601" getauft.