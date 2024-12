"Time Magazine": Donald Trump ist "Person des Jahres"

Der Rechtspopulist treibe eine beispiellose politische Neuausrichtung voran, indem er die "US-Präsidentschaft umgestaltet und Amerikas Rolle in der Welt verändert", hieß es in einer Mitteilung des Magazins. Trump hatte bei der Wahl am 5. November nach einem äußerst aggressiv geführten Wahlkampf über die demokratische Kandidatin Kamala Harris gesiegt. Der Immobilienunternehmer tritt am 20. Januar seine zweite Amtszeit an, nachdem er bereits von 2017 bis 2021 im Weißen Haus regierte.