Bademantel von Udo Jürgens für 26.400 Euro versteigert

Als das Auktionshaus Sotheby's vor drei Wochen den nun so erfolgreich verkauften Bademantel in München präsentierte, gab es ganz viel Konjunktiv zu hören: Udo Jürgens könnte ihn einmal getragen haben, auf der Rückseite könnten Unterschriften der Fußball-Nationalmannschaft von 2014 sein. Franz Beckenbauer könnte den Bademantel an den wenige Monate später überraschend verstorbenen Sänger übergeben haben.