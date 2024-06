US-Sängerin auf Promo-Tour: Billies Berliner Mauer

Eilish in Berlin - Fans pilgern zur Mauer

Nerv ihrer Generation getroffen

Mitten im Song passiert etwas - und dann geht alles in eine ganz andere unerwartete Richtung. "Being weird and unexpected", das liebt Billie. Auch auf ihrem neuen und dritten Album "Hit Me Hard and Soft", das sie an diesem Freitag in Berlin bewirbt.