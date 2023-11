Nach Vorwürfen: Cassie und Rapper Combs beenden Rechtsstreit

Der US-Musikmogul Sean "Diddy" Combs hat sich außergerichtlich mit der R&B-Sängerin Cassie geeinigt, die ihm Vergewaltigung und schwere Körperverletzung vorgeworfen hat. Sie hätten am Freitagabend (Ortszeit) einen Deal erzielt, mit dem beide Seiten zufrieden seien, hieß es in einer vom Anwalt Douglas Wigdor verbreiteten Erklärung, der Cassie vertritt.

Sängerin verklagte Sean Combs wegen Vergewaltigung und Misshandlung

Noch am Donnerstag hatte die Sängerin und Schauspielerin mit dem bürgerlichen Namen Casandra Ventura vor einem Bundesgericht in New York Klage gegen Combs eingereicht. Er habe sie über Jahre hinweg vergewaltigt und geschlagen. Die Übergriffe des heute 54-Jährigen hätten kurz nach dem Beginn ihrer Beziehung 2007 angefangen, hieß es in der Klageschrift der 37-Jährigen.