Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel will Landwirt werden

Sebastian Vettel geht wieder zur Schule. "Ich mache eine kleine Ausbildung im Bereich Landwirtschaft", verriet der viermalige Formel-1-Weltmeister am Wochenende bei einer Preisverleihung in Braunschweig. Die Ausbildung sei nicht in Vollzeit und dauere deshalb noch ein bisschen. Vettel war Ende 2022 aus der Motorsport-Königsklasse zurückgetreten.