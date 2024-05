Unwetter: Warnungen verlängert - Evakuierungen im Südwesten

Innenstadt von Saarbrücken teilweise gesperrt

Angesichts des Dauerregens wurde die Innenstadt von Saarbrücken am Freitagnachmittag teilweise gesperrt. Die Stadt warnte zudem ihre Bürger davor, sich in Kellerräumen aufzuhalten und appellierte, sich auf steigende Pegelstände bei Bächen und Flüssen einzurichten. Es herrsche eine extreme Hochwassergefahr.

Einige Stadtteile Saarbrückens wurden evakuiert. Für die Anwohner wurden Notunterkünfte für die Nacht bereit gestellt, beispielsweise in Turnhallen. Ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken sagte am Freitag:

Extremes Hochwasser im Saarland

Es handele sich um ein Hochwasserereignis, wie es alle 20 bis 50 Jahre stattfinde, teilte Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in Saarbrücken mit. Es könne zur Überflutung bebauter Gebiete in größerem Umfang sowie zur Flutung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen kommen. Die Wasserstände an den Pegeln im Einzugsgebiet Saar steigen derzeit weiter an. An vielen Stellen sei die Meldehöhe 3 und teils sogar 4 überschritten worden, hieß es vom Landesamt. Erst zum Tageswechsel wird mit fallenden oder stagnierenden Wasserständen gerechnet.