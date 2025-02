Stubbes letzter Fall - Wolfgang Stumph hört auf

Nun heißt es Abschied nehmen: Wolfgang Stumph gibt zum letzten Mal den pensionierten Ermittler Wilfried Stubbe in der ZDF-Krimireihe. Aber bevor "Stubbe" in Rente geht, steht Familie Stubbe die größte Herausforderung noch bevor.

"Stubbe" soll es wieder richten

Es ist 30 Jahre her, dass die erste Film-Klappe zur "Stubbe"-Reihe geschlagen wurde. Nun heißt es Abschied nehmen von der "Stubbe"-Familie.

Stumph-Tochter Stephanie wuchs vor Kamera auf

Stephanie war gerade mal neun Jahre alt, als sie sich in einem Casting durchsetzte. Ihre Szenen wurden in den Schulferien gedreht, Mama Christine war mit am Set.