Osnabrück in Niedersachsen: Die 160.000-Einwohner-Stadt wird im Frühjahr 1996 von einem grausamen Verbrechen im Rotlichtmilieu erschüttert. Kriminalhauptkommissar Clemens Brans war damals Teil der Sonderkommission. In seiner Laufbahn als Mordermittler hat er in vielen Fällen ermittelt - doch keiner hat sich ihm so eingeprägt wie dieser.