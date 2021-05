In Frankfurt am Main hatte ein Gericht das Verbot einer Demo durch die Innenstadt kurzfristig aufgehoben. "Rund 2.500 Menschen sind derzeit unterwegs", sagte ein Sprecher ZDFheute. In dem Demo-Zug wurde ein Schild hochgehalten, auf dem stand: "From the river to the sea Palastine will be free" (deutsch: Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein), was das Existenzrechts Israels negiert.