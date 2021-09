Diesen Mittwoch schaut Reibenberg wie ganz Frankreich auf den Pariser Justizpalast, wo der Jahrhundertprozess gegen die mutmaßlichen Täter und ihre Helfer der Anschläge vom November 2015 beginnt: Am 13. November 2015 kamen in der Konzerthalle Bataclan, am Stade de France und auf Terrassen in Paris 130 Menschen ums Leben, mehr als 350 wurden verletzt. Reibenbergs Terrasse war einer der Anschlagsorte.