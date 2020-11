Das Attentat habe sich nicht nur gegen die Menschen gerichtet, die 2019 gemeinsam Jom Kippur in der Synagoge in Halle feierten, sondern gegen das gesamte jüdische Leben in Deutschland, so der Bundesanwalt. Damit sei es ein Anschlag auf uns alle gewesen. Denn jüdisches Leben sei ein unverzichtbarer Teil Deutschlands.