Oder die Erzählung von Gwendolyne Hoare in Essex, die zu ihrem 100. Geburtstag ein persönliches Glückwunschschreiben von Elizabeth II. erhalten hat. Einen Tag nach dem Tod der Queen. In der Flut der Bilder voller Perücken, Uniformen, Fanfaren und Traditionen bleibt eines hängen: Die vier Kinder der Königin halten Totenwache am Sarg in der Kathedrale von Edinburgh. Zehn Minuten, in stiller Trauer, aus der Nähe begleitet von den Kameras. Und die Nation schaut zu.