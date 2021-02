MHFA-Ersthelfer ist die deutsche Version des australischen Mental Health First Aid-Programms (MHFA-Programm). Das MHFA-Team am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim arbeitet seit 2020 daran, ein deutschlandweites Netzwerk zur Ersten Hilfe für psychische Gesundheit aufzubauen.



Das Projekt ist gemeinnützig, Erlöse werden ausschließlich für die Organisation und Durchführung der Kurse und die Weiterentwicklung von MHFA Ersthelfer verwendet. In Deutschland sind bisher rund 100 Instruktoren geschult und 700 MHFA Ersthelfer ausgebildet worden. Weltweit beteiligen sich derzeit 24 Länder und bilden Menschen zu Ersthelfern für psychische Gesundheit aus.