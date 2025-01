Großbritannien: 29 Menschen in Pub eingeschneit

Das ungemütliche Winterwetter mit reichlich Schnee und überfrierender Nässe hat in weiten Teilen von Großbritannien zu Stromausfällen, Verkehrsunfällen und Flugstreichungen geführt. Am Sonntagmorgen sperrten die Flughäfen in Manchester, Liverpool und Leeds vorübergehend ihre Start- und Landebahnen wegen heftigen Schneefalls.