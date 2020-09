An diesen Konfrontationskurs knüpfen Public Enemy mit ihrer 15. Platte "What You Gonna Do When The Grid Goes Down" an. Sie stellen die grundsätzliche Frage, was denn ihre Landsleute tun würden, wenn sie in einem post-apokalyptischen Szenario auf Elektrizität und alle damit verbundenen Annehmlichkeiten verzichten müssten.