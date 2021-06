Der Weg zu Europas erstem Quantencomputer führt durch eine unscheinbare Industriehalle, am Rande von Ehningen, Baden-Württemberg. Man passiert eine Schleuse nach der anderen, begleitet vom Stolz und der Begeisterung beteiligter Physiker*innen und Informatiker*innen. Dann öffnet sich die letzte Tür. In einem schwarzen Raum hat IBM den Quantencomputer in Szene gesetzt: Der Metallzylinder mit Spiegelglas umhüllt, von einer Glasvitrine umschlossen. Hier, nahe Stuttgart, hängt die große Hoffnung - von Wissenschaft und Wirtschaft.