Ganz allein wird die Queen nicht feiern - gemeinsam mit Ehemann Philip, 98, befindet sich die Königin in Selbstisolation auf Schloss Windsor. Zum Schutz wird auch die engste Familie nur per Videokonferenz gratulieren. Eine Ansteckung des Paars, beide in ihren Neunzigern, soll verhindert werden. Denn in der Corona-Krise wird deutlich, dass diese Königin vielleicht die einzig verbliebene Institution ist, die im modernen und so oft zerstrittenen Vereinigten Königreich ein wärmendes Lagerfeuer für nahezu alle sein kann. Vor allem in Krisenzeiten.