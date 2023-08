Das Lied "Fat Bottomed Girls" der legendären Band Queen fehlt in der Neuauflage eines "Greatest Hits"-Albums für Kinder. Britische Medien berichteten am Montag, das liege am Titel und Inhalt des Songs, in dem kräftigere Frauen und sexuelle Erfahrungen mit ihnen besungen werden. Zuvor hatte die "Mail on Sunday" eine entsetzte Quelle aus der Musikindustrie mit den Worten zitiert: