Auch Papst Franziskus zeigte sich "tieftraurig" über den Tod der britischen Königin Elizabeth II.. In einem persönlichen Telegramm an den neuen britischen König Charles III. würdigte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Donnerstag "die Hingabe" der Queen an ihre Aufgaben und ihren "standhaften Glauben in Jesus Christus".