In den 90er Jahren wurde R. Kelly mit Hits wie "I Believe I Can Fly" zum Superstar und tourte um die Welt. Bereits zu den erfolgreichsten Zeiten R. Kelly's kamen immer wieder Anschuldigungen und Berichte über sexuellen Missbrauch durch den Sänger an die Öffentlichkeit, der mit Stars wie Michael Jackson, Whitney Housten oder Mariah Carey arbeitete.