Es sind nicht allein die niedrigschwelligen Themen, die die Accounts für junge Muslime attraktiv machen. "In den Sozialen Medien fehlt es auch an Alternativen", sagt der Islamwissenschaftler Götz Nordbruch. Angebote wie das funk-Format "Datteltäter", das mit Satire-Videos kulturelle Vorurteile aufs Korn nehmen will, gibt es in der deutschen Medienlandschaft noch zu selten, findet er.