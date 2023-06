Konsequenzen hat das Bekanntwerden der Vorwürfe gegenüber Rammstein dennoch schon jetzt: So wird es bei den Auftritten in München keine "Row Zero" geben, eine Reihe direkt vor der Bühne. Das Kreisverwaltungsreferat lässt das per Bescheid verbieten - allein schon "zur Einhaltung der notwendigen Sicherheitsabstände". Den Vorwürfen zufolge sollen Frauen von der "Row Zero" aus gezielt für sexuelle Handlungen rekrutiert worden sein.