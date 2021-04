US-Rapper DMX ist tot

Als Schauspieler war er in mehreren Filmen zu sehen: 1998 in "Belly", 2000 in "Romeo Must Die" mit Jet Li und der Sängerin Aaliyah, mit der er auch den Soundtrack-Song "Come Back in One Piece" sang. Mit Li spielte er in "Cradle 2 the Grave" ("Born 2 Die") und mit Steven Seagal in "Exit Wounds - Die Copjäger".