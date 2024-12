Für die Oscarakademie ist entscheidend, dass eine deutsche Firma mit majoritär deutschem Geld den Film produziert hat. Und dass wichtige Teammitglieder in Deutschland ihren Wohnsitz haben. Dies gilt auch für Rasoulof, dessen Produktionsfirma in Hamburg ansässig ist. Weil die Regularien so sind, ist Wim Wenders 2024 für Japan ins Oscarrennen gegangen und der Film "The Zone of Interest", in dem ausschließlich deutsche Schauspieler deutsch sprechen, für Großbritannien.