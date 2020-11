Bei einer Großrazzia im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe in Dresden sind am Dienstagmorgen drei Tatverdächtige festgenommen worden. Diese sollen noch im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte. Die Festnahmen erfolgten durch Spezialkräfte in Berlin. Den Beschuldigten würden schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vorgeworfen.