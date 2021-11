Drei Weltraumspaziergänge waren geplant, um Ausrüstung an der Raumstation zu installieren. Zudem soll die Crew die Lebensbedingungen in der Station bewerten und Experimente im Bereich der Weltraummedizin und auf anderen Gebieten durchführen. Die vom Militär geführte Weltraummission Chinas plant in den kommenden zwei Jahren die Entsendung mehrerer Crews, um die Raumstation voll funktionstüchtig zu machen.