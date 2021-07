Steinreiche Abenteurer im Raumfahrt-Wettflug

Er sei "immer schon ein Träumer gewesen", schrieb Richard Branson auf Twitter. Seine Mutter habe ihm beigebracht, nie aufzugeben und nach den Sternen zu greifen. Jetzt sei es an der Zeit, diesen Traum zu verwirklichen: Der britische Milliardär will am 11. Juli ins Weltall starten - also noch vor Amazon-Gründer Jeff Bezos. Den Termin gab Bransons Raumfahrtfirma Virgin Galactic am Donnerstag bekannt.