Ich kann diese Argumente durchaus nachvollziehen: natürlich wäre es schöner, wenn der Reichtum auf der Welt gerechter verteilt wäre und Geld nur in nachhaltige Projekte investiert würde. Die Superreichen belasten die Umwelt schon auf der Erde mit ihren Privatjets, Luxusreisen und Yachten weit mehr als der Durchschnittsbürger. Da macht ein Kurztrip in den Weltraum den Braten auch nicht mehr fett. Ob mit dem Privatjet über den Atlantik oder mal kurz in den Weltraum macht, was den CO2 Ausstoß angeht, kaum einen Unterschied. Wobei es in beiden Fällen angebracht wäre, die Umweltbelastung zu kompensieren, an Geld dafür mangelt es ja offensichtlich nicht.