"Die kleine Raupe Nimmersatt" gehört zu den berühmtesten Kinderbüchern der Welt. Der US-Schriftsteller sei bereits am Sonntag gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch auf seiner Webseite mit. Sein Vater sei in seinem Studio im US-Bundesstaat Massachusetts einem Nierenversagen erlegen, sagte Sohn Rolf der "New York Times".