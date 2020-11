Die Berliner Kriminalpolizei hat am Morgen Wohnungen in vier Bundesländern durchsucht. Mindestens 14 verdächtige Männer sollen Fotos und Filme ausgetauscht haben, die sexuelle Handlungen an Kindern zeigen. Einige von ihnen stehen auch im Verdacht, die Filme bei speziellen Partys vorgeführt oder angesehen und dabei Drogen konsumiert zu haben.