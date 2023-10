Razzia gegen rechtsextreme Musikszene

Produktion, Vertrieb und Aufführung von Musik mit entsprechenden Texten erfüllen in der rechtsextremen Szene mehrere Funktionen. So ist die Musik verbindenes, kulturelles Element innerhalb der Ideologie und häufig der Einstieg für jüngere Menschen in rechtsextremes Gedankengut. So stärke entsprechende Musik das Zugehörigkeitsgefühl zur Szene, sagt der Politologe Henning Flad in einem Interview der Bundeszentrale für politische Bildung.