Festnahmen wegen Missbrauchs

Polizist trägt Handschellen und eine Dienstwaffe. Illustration

Quelle: picture alliance / dpa

Nach Ermittlungen zu schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern hat die Polizei in mehreren Bundesländern Tatverdächtige festgenommen. Nach Angaben der Polizei Münster, die die Ermittlungen leitet, wurden Objekte in Brandenburg, Niedersachsen und Hessen durchsucht. Über die Hintergründe und Zusammenhänge soll am Samstag im Rahmen einer Pressekonferenz informiert werden.



Details wollte eine Polizeisprecherin wegen der laufenden Ermittlungen nicht nennen. Ausgangspunkt sind Ermittlungsverfahren gegen Tatverdächtige in NRW.