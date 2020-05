"Für mich ist klar: Niemand, der in radikaler Art und Weise in unseren Streitkräften auffällt, hat in der Bundeswehr Platz", sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Bei den weiteren Untersuchungen des Falls werde eng zusammengearbeitet. Sie nannte auch die "weitere Ermittlung möglicher Netzwerke".