Warum wir Rechtsextreme verstehen müssen

Am Mittwoch wurde der Holocaust-Gedenktag begangen. Und nachdem bereits im Dezember das Urteil gegen den antisemitischen und rassistischen Mörder von Jana L. und Kevin S., den beiden Opfern des Halle-Attentates, fiel, wurde am Donnerstag auch das Urteil gegen den rechtsextremen Mörder von Walter Lübcke gesprochen. Der Mordversuch an Ahmed I. im Januar 2016 bleibt weiter ungesühnt.