Wo Rechtspopulisten in Europa Rückenwind spüren

Bei der Landtagswahl in Thüringen am 1. September wurde die AfD erstmals stärkste Kraft in einem Bundesland. In Sachsen unterlag die AfD knapp der CDU. Die Bildung der Landesregierung in Thüringen gestaltet sich allerdings schwierig, weil keine der anderen im Landtag vertretenen Parteien mit der AfD koalieren will.