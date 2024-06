Teile der Burgruine Falkenstein in Bayern abgerutscht

Teile der Burg Falkenstein im oberbayerischen Flintsbach sind angesichts des Dauerregens abgerutscht. Unterhalb der Burg seien 50 Anwohner in Sicherheit gebracht worden, teilte der Landkreis Rosenheim mit.

Trotz Aufhebung der Unwetterlage durch den Deutschen Wetterdienst bleibt die Hochwasser-Lage in Bayern kritisch. An der Donau steigen die Pegelstände weiter an.

04.06.2024 | 0:26 min